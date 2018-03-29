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Libya'daki Nijeryalı sığınmacılar gönüllü olarak ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Son bir ayda Avrupa'ya göç etmek isteyen 611 Nijeryalı sığınmacı, Libya'dan gönüllü olarak ülkesine döndü

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya göç etmek isteyen yüzlerce Nijeryalının, Libya'dan gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Koordinatörü Alhaji Yakubu Süleyman, ülkeye dönen 166 kişiyi karşılama töreninde yaptığı açıklamada, son bir ayda 611 Nijeryalının gönüllü olarak döndüğünü belirtti.

Süleyman, en son Libya'dan 101 erkek, 56 kadın ve 9 çocuk olmak üzere 166 Nijeryalının ülkesine döndüğünü kaydetti.

Geri dönen vatandaşlara hitap eden Süleyman, "Yabancı topraklarda para kazanmak için yaşanan zorlukları hepiniz gördünüz. Yurt dışında insan ticareti tehlikesine karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak için en iyi konumdasınız." dedi.

NEMA tarafından yayımlanan rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları da binlerce kişiyi göçe zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya NEMA Nijeryalı göçmen

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