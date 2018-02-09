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Libya'daki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 03:04 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim olan Verfeli'nin, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü

Libya'da savaş suçu işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve geçen salı günü güvenlik güçlerine teslim olan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı komutan Mahmud el-Verfeli'nin serbest bırakıldığı iddia edildi.

Ülkenin doğusundaki El-Merc kentinde güvenlik güçlerine teslim olduğu duyurulan Verfeli'nin, hakkındaki soruşturmanın ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü.

TM destekli General Halife Hafter'e bağlı "Es-Saika Güçleri" basın ofisi yetkililerinden Riyad eş-Şehibi, Rusya merkezli Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Mahmud el-Verfeli'nin sorgusunun ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Öte yandan, Es-Saika Güçleri saha komutanlarından Said Milad ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Verfeli'nin hala askeri savcılıkta sorgusunun sürdüğünü ve serbest bırakılmadığını söyledi.

Basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ve bunların genelde tüm ülkede, özelde ise Bingazi'de fitne çıkarmak amacıyla gündeme getirildiğini savunan Milad, Verfeli'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakılabileceğini dile getirdi.

UCM tarafından aranan Verfeli, teslim olma kararını salı akşamı sosyal medyada yayımladığı bir video ile duyurmuştu. Söz konusu videoda Verfeli, şunları söylemişti:

"Libya Ordusu Başkomutanlığı tarafından hakkımda çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle Merc kentindeki askeri polise teslim olacağım. Fitne ve fesattan başka sermayesi olmayanların kafaları rahat olsun. UCM'nin icraatları ve incelemelerinin tamamlanması için gerekeni yapacağım."

- Mahmud el-Verfeli

Hafter'e bağlı komando birliklerinin komutanı olan Mahmud el-Verfeli'nin, ocak ayı başında ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde elleri bağlı 7'den fazla kişiyi infaz ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanmıştı. Büyük tepkilere neden olan söz konusu görüntülerin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu 25 Ocak'ta, Hafter'e bağlı güçlerden "hakkında tutuklama kararı bulunan komutan Mahmud el-Verfeli'yi UCM'ye teslim etmelerini" istemişti.

UCM Savcısı Fatou Bensouda, Ağustos 2017'de, Libya'nın Bingazi kenti ve çevresinde bir yıl içinde 7 olayda 33 kişinin ölümünden sorumlu olduğu ve savaş suçu işlediği iddiasıyla Verfeli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.

UCM'den 13 Eylül 2017'de yapılan açıklamada da Verfeli'nin mahkemeye teslim edilmesi talebi yinelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
emekli General Halife Hafter Libya Mahmud el-Verfeli

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