Libya'daki petrol sahasında kaçırılan mühendisler

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Şerare Petrol Sahası merkezi yakınındaki 186. noktadan kaçırılan mühendislerden 2'sinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Petrol kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 4 mühendisin kaçırıldığı ve daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı kaydedilirken mühendislerin uyruklarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

- Civardaki petrol kuyuları tedbir amaçlı kapatıldı

Açıklamada, kaçırma olayının gerçekleştiği bölgedeki petrol kuyularının tedbir amaçlı kapatıldığı ve tüm işçilerin tahliye edildiği belirtildi.

Petrol kurumunun yönetim kurulu üyelerinin gelişmeleri yakından takip ettiği, sorunun çözümü ve çalışanların güvenliğini sağlamak için ilgili yetkililerle irtibat halinde olduğu dile getirilen açıklamada, petrol kuyularının kapatılması nedeniyle bugün üretimde 160 bin varil düşüş olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Şerare Petrol Sahası'ndan bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda çalışan biri Romanyalı 4 mühendisi kaçırdığını belirtmişti.

Mühendisleri kaçıran silahlı kişilerin kimliklerinin henüz bilinmediğini aktaran kaynak, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaları ihtimalinin uzak olduğunu ifade etmişti.

Kaynak, kaçırma olayının 2 gün içinde ikinci kez meydana geldiğini vurgulayarak, petrol sahasında çalışan bazı Libyalı mühendislerin 2 gün önce kaçırıldığına ve daha sonra serbest bırakıldığına işaret etmişti.

