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Libya'daki siyasi çözüm arayışları önündeki engeller

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Adalet ve Bina Partisi Başkanı Muhammed Savvan: "Libya'da bölünmüşlüğün devam etmesi için çalışan, bölgesel destek alan bir taraf olduğunu herkes biliyor"

Libya'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi, ülkede bölgesel destek gören bir tarafın, krizin devam etmesi için çalıştığını belirtti.

Partinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamaya göre, Parti Başkanı Muhammed Savvan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Ülkedeki kriz ve çözümünün ele alındığı görüşmede Savvan, "Libya'da bölünmüşlüğün devam etmesi için çalışan, bölgesel destek alan bir taraf olduğunu herkes biliyor. Bu taraf, tek seçenek olarak gördüğü devleti askerleştirme projesinin önünü açmak için ülkedeki krizin aşılması yönünde atılan tüm çabaları engellemeye çalışıyor." dedi.

Savvan bu durumun, parlamentonun sorumluluklarını yerine getirmesine karşı çıkan grubun davranışlarını açıklayacağını belirtti.

Bunlara yönelik gerekli baskının uygulanması gerektiğini ifade eden Savvan, "Ülkedeki bu şartlar, Libya ile bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar veren göç, terör ve kaçakçılık olgusunun artmasına yönelik bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Savvan, söz konusu tarafın kim olduğuna ilişkin açıklama yapmazken daha önce, Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen Halife Hafter'in Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden askeri destek aldığı yönünde benzeri suçlamalar yöneltmişti.

Özel Temsilci Selame ise Adalet ve Bina Partisinin Libya'daki siyasi krizin çözümü için tüm taraflara iletişim kurma çabasına işaret ederek, ülkedeki siyasi sürece desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimle, ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi rejiminin yıkılmasının ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuştu. Bunların sonuncusu geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Fransa’nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris zirvesiydi. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılmasını kararlaştırılmıştı.

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