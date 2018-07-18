Libya'daki siyasi çözüm arayışları önündeki engeller

Libya'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi, ülkede bölgesel destek gören bir tarafın, krizin devam etmesi için çalıştığını belirtti.

Partinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamaya göre, Parti Başkanı Muhammed Savvan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Ülkedeki kriz ve çözümünün ele alındığı görüşmede Savvan, "Libya'da bölünmüşlüğün devam etmesi için çalışan, bölgesel destek alan bir taraf olduğunu herkes biliyor. Bu taraf, tek seçenek olarak gördüğü devleti askerleştirme projesinin önünü açmak için ülkedeki krizin aşılması yönünde atılan tüm çabaları engellemeye çalışıyor." dedi.

Savvan bu durumun, parlamentonun sorumluluklarını yerine getirmesine karşı çıkan grubun davranışlarını açıklayacağını belirtti.

Bunlara yönelik gerekli baskının uygulanması gerektiğini ifade eden Savvan, "Ülkedeki bu şartlar, Libya ile bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar veren göç, terör ve kaçakçılık olgusunun artmasına yönelik bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.