Libya'daki siyasi istikrarsızlık

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) ülkede yapılması planlanan seçimler için anayasal temel oluşturulmasını engellediğini belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Serrac, Tunus'ta ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerle bir araya geldi.

Serrac, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin en kısa sürede ve eş zamanlı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Fayiz es-Serrac, Bu konuda, TM tarafından sürekli ve artan engellemelere çözüm bulunması gerektiğine de değindi.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde bazı ülkelerin olumsuz müdahalelerinin mevcut durumun sürmesine neden olduğunu belirten Serrac, bu ülkelerin Libya'da bazı taraflardan yana tavır aldığını hatta onları silahlandırdığını ifade etti.

Libya'daki siyasi bölünmüşlüğe son vermek için uluslararası düzeyde kesin ve topyekun bir duruş sergilenmesi gerektiğine işaret eden Serrac, "Biz uzlaşı yolunda mesafe katettikçe birileri bizi geriye çekiyor." ifadesini kullandı.