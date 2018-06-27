Libya'daki siyasi krize çözüm arayışları

Libya'nın içinde bulunduğu şartlar altında seçimlerin yapılmasının zor olduğuna dikkati çeken Burita, seçimlerin yapılması için güvenlik tedbirleri alınması, hazırlık yapılması, siyasi uzlaşı içinde bu tedbir ve hazırlıklar üzerinde anlaşılması ve sonuçlara saygı gösterilmesi gerektiğini, bunların Libya'nın içinde bulunduğu şimdiki şartlarda zor olduğunu ifade etti.

Burita, "Libyalı kardeşlerimizle geçiş sürecine devam ederek Suheyrat Anlaşması'nın uygulanması veya meşru yönetimin oluşmasını sağlayacak seçimlerin yapılması aşamasına geçilmesi üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fas'ın Suheyrat kentinde düzenlenen terör örgütü "DEAŞ ve Afrika'daki tehditlere karşı uluslararası koalisyonun siyasi yöneticileri bölgesel toplantısı"nın ardından Burita, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krizin çözümü için imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 18 ay içinde seçimlerin yapılmasını gerektiren bir geçiş dönemi anlaşması olduğunu aktardı.

SUHEYRAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Libyalı taraflarla Suheyrat Anlaşması'na devam edilmesi ya da seçim aşamasına geçilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Dün düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Elçisi Brett McGurk'un da katıldığı toplantıda terör örgütü DEAŞ tehdidi masaya yatırılmıştı.

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- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı yeni eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor.

