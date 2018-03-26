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Libya'daki siyasi süreç

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 04:11 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, UMH Başkanlık Konseyinin değişmesinin gerekliliği yönünde uluslararası mutabakat olduğunu açıkladı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede yürütme organı işlevi gören Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin değişmesinin gerekli olduğu konusunda uluslararası mutabakat olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki El-Kubba kentinde Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Selame, "yürütme organının değişmesi ve hükümet kurumlarının tek çatı altında toplanmasının maksimum yarar getireceği" yönünde uluslararası mutabakat olduğunu ifade etti.

Selame ayrıca BM'nin geçen yıl eylül ayında sunduğu eylem planının ikinci aşamasının hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame UMH

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