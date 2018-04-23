Libya'daki siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

Mişri ile doğrudan görüşme imkanına dair Salih, "Mişri, görevi devraldığından bu yana bize Tobruk'a geleceğini söyledi. Onunla Tobruk'ta görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Biz kardeşiz. Aramızda düşmanlık yok. Yalnızca uzlaşı konusunda bazı anlaşmazlıklar var. Ama vatan konusunda anlaşmazlığa düşmüyoruz. Sadece bazı uygulamalar konusunda farklı düşünüyoruz. İnşallah görüşme yapılacak." dedi.

Salih, Maliki ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin aktif bir Başkanlık Konseyi için seçim mekanizması üzerinde anlaşmak üzere kendisiyle görüşeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, Mişri ile görüşmeye olumlu baktığını söyledi.

Fas'ta bulunan TM Başkanı Salih, başkent Rabat'ta Fas Parlamento Başkanı El-Habib el-Maliki ile bir araya geldi.

Öte yandan Fas Parlamento Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Maliki, Salih ile görüşmesi sırasında ülkesinin Libya'nın yanında olduğunu ve taraflar arasındaki uzlaşıya destek verdiğini vurguladı.

Salih, Fas Kralı ve hükümeti ile Fas halkından destek almayı temenni ettiğini belirtti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin değişiklikleri kabul etmesini umduğunu dile getiren Salih, "Maliki, makul ve kabul edilebilir bu talepleri Fas Kralı 6. Muhammed ve hükümete ileteceğini söyledi." dedi.

Fas Parlamento Başkanı ile görüşmesini anlatan Salih, "Başkan ile Libya'da yaşanan olayları ele aldık ve ülkedeki krizin çözümüne destek olunması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Mişri'nin Fas'ta kendisiyle görüşeceğine dair açıklamalarına değinen Salih, "Mişri, benimle Fas'ta görüşeceğini söylediyse biz de Libya'da uzlaşı sağlanması amacıyla bizimle görüşmek isteyenleri olumlu karşılarız." diye konuştu.

Libya'nın demokratik geçiş sürecinden geçtiğine işaret eden Maliki, Fas'ın Libya'daki sorunların aşılması için çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

Maliki, "Fas, Libya'nın istikrarını, kendi istikrarının bir parçası olarak görüyor. Aynı şekilde Libya'nın birliğini, kendi birliğinin parçası sayıyor." ifadelerine yer verdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Suheyrat Anlaşması'yla ilgili "askıda kalan bazı meseleleri" çözüme kavuşturmak için Fas'a gelmişti.

Mişri dün yaptığı açıklamada, aktif bir Başkanlık Konseyi için seçim mekanizması üzerinde anlaşmak üzere Akile Salih ile görüşeceğini ifade etmişti.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.