Libya'daki siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin, "Trablus ve Tobruk'ta düzenlenecek 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fas'ın başkent Rabat'ta bulunan Tobruk merkezli TM Başkanı Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ara buluculuğunda dün gece bir araya geldi.
Salih ve Mişri'nin, beraberindeki heyetle Faslı Bakanın da bulunduğu bir akşam yemeğine katıldığı, daha sonra Bakan Burita'nın yemekten ayrıldığı ve Libyalı heyetler arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Tarafların görüşme sırasında Libya'daki siyasi anlaşma üzerinde önerilen değişiklikleri masaya yatırdığı ve bu konudaki görüşlerinde yakınlık olduğu, askıda çok mesele kalmadığı ifade edildi.
Salih ile Mişri'nin, Fas'tan ayrılıp Libya'ya dönerek gelecek hafta Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Trablus'ta, TM'nin de Tobruk'ta düzenleyeceği 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Heyetlerdeki bazı üyelerin ise Fas parlamentosu tarafından çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek Arap-Afrika Ekonomisi Parlamento Forumu'na katılmak üzere Rabat'ta kalmalarının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Öte yandan Libyalı yetkililer, Akile Salih'in ülkeden ayrılmak üzere Rabat Sale Havalimanı'nda bulunduğunu, ilerleyen saatlerde de Mişri'nin ayrılacağını aktardı.
Salih ile Mişri arasındaki bu buluşma, Mişri'nin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçilmesinin ardından yapılan ilk görüşme oldu.
Libya'da Tobruk merkezli TM Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, uzlaşı görüşmeleri için Fas'a gelmişti.
Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından sunulan eylem planı kapsamında Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılması meselesini değerlendirmek üzere ayrı ayrı Faslı yetkililerle temaslarda bulunmuştu.
- Libya'daki siyasi tıkanıklık
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.
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