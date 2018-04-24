Libya'daki siyasi tıkanıklığı aşma çalışmaları

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin, "Trablus ve Tobruk'ta düzenlenecek 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fas'ın başkent Rabat'ta bulunan Tobruk merkezli TM Başkanı Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ara buluculuğunda dün gece bir araya geldi.

Salih ve Mişri'nin, beraberindeki heyetle Faslı Bakanın da bulunduğu bir akşam yemeğine katıldığı, daha sonra Bakan Burita'nın yemekten ayrıldığı ve Libyalı heyetler arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Tarafların görüşme sırasında Libya'daki siyasi anlaşma üzerinde önerilen değişiklikleri masaya yatırdığı ve bu konudaki görüşlerinde yakınlık olduğu, askıda çok mesele kalmadığı ifade edildi.

Salih ile Mişri'nin, Fas'tan ayrılıp Libya'ya dönerek gelecek hafta Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Trablus'ta, TM'nin de Tobruk'ta düzenleyeceği 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.