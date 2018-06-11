Libya'daki Türk şirketlerinin faaliyetleri

Libya'da güvenlik gerekçeleriyle faaliyetlerini durduran Türk şirketlerinin durumunu değerlendirecek iki ülke arasındaki ortak komisyon, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından toplanacak.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmed Doğan'ı kabul etti.

Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, faaliyetlerini durduran Türk şirketlerinin durumu ve yeniden çalışmalara başlaması için neler yapılabileceği konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durduran Türk şirketlerinin durumuna ilişkin iki ülke arasındaki ortak komisyonun Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından toplanacağı kaydedildi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, geçen Şubat ayında Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırımlar konusunda ortak bir komisyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

