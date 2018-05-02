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Libya'daki Yüksek Seçim Kuruluna düzenlenen saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 kişi yaralandı - Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirildi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Trablus Sahra Hastanesi Müdürü Abduddaim er-Rabiti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Rabiti, ölü ve yaralılar arasında seçim kurulu görevlileri ile sivillerin bulunduğunu aktardı.

- Saldırıyı DEAŞ düzenledi

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu kaynaklarına göre, saldırıyı terör örgütü DEAŞ düzenledi. Önce bir teröristin bina içinde üzerindeki bombayı infilak ettirdiği, hemen akabinde teröristlerden bir grubun da binaya silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı.

Kaynaklar, saldırı sonrasında güvenlik güçleri ile DEAŞ mensupları arasında çatışma yaşandığını ifade ederken, teröristlerin akıbeti ya da ölü sayısına onların da dahil olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Başkent Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, daha önce yapılan açıklamada 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya saldırı Trablus

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