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Libya'daki Zaviye Rafinerisi Limanı'nda "mücbir sebep hali" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

Libya'daki Zaviye Rafinerisi Limanı'nda "mücbir sebep hali" ilan edildi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye Rafinerisi Limanı'nda "mücbir sebep hali" ilan edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Şerara Petrol Sahası'nda Acacus şirketinden 4 çalışanın kaçırılması sebebiyle üretiminin düşmesinin ardından Zaviye Rafinerisi Limanı'ndan ham petrol ihracatı üzerinde mücbir sebep hali ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada 3 istasyonun boşaltılarak kapatılmasının, sahadaki üretim seviyesinde 125 bin varil gerilemeye neden olduğu aktarıldı.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah yaptığı açıklamada, işçilerin hayatının öncelikli olduğunu ve bu sebeple bazı istasyonları kapatma kararı aldıklarını ifade etti.

Şerare Petrol Sahası'nda geçen cumartesi biri Romanyalı 4 mühendisin silahlı kişilerce kaçırıldığı, aynı gün 2'sinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Ulusal Petrol Kurumu UMH Zaviye Rafinerisi Limanı

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