TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye Rafinerisi Limanı'nda "mücbir sebep hali" ilan edildiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Şerara Petrol Sahası'nda Acacus şirketinden 4 çalışanın kaçırılması sebebiyle üretiminin düşmesinin ardından Zaviye Rafinerisi Limanı'ndan ham petrol ihracatı üzerinde mücbir sebep hali ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada 3 istasyonun boşaltılarak kapatılmasının, sahadaki üretim seviyesinde 125 bin varil gerilemeye neden olduğu aktarıldı.
Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah yaptığı açıklamada, işçilerin hayatının öncelikli olduğunu ve bu sebeple bazı istasyonları kapatma kararı aldıklarını ifade etti.
Şerare Petrol Sahası'nda geçen cumartesi biri Romanyalı 4 mühendisin silahlı kişilerce kaçırıldığı, aynı gün 2'sinin serbest bırakıldığı bildirilmişti.
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum