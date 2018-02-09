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Libya'dan AB Delegasyonu'na ülkeye dönme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:47 | Son Güncelleme

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, AB Delegasyonu'na yeniden ülkede çalışmaya başlama çağrısı yaptı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'na en kısa zamanda ülke içindeki çalışmalarına yeniden başlama çağrısı yaptı.

UMH Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, başkent Trablus'ta AB Libya Delegasyonu Başkanı Bettina Muscheidt ve AB'li yetkililerle bir araya geldi.

Libya'daki siyasi gelişmeler, ülke ekonomisini canlandırma projeleri ile yasa dışı göç konusunda iş birliği konularının masaya yatırıldığı görüşmede Serrac, Kaddafi rejimine son veren 2011 yılındaki devrimin ardından yaşanan çatışmalar neticesinde 2014 yılında ülkeyi terk eden AB Delegasyonu'na en kısa zamanda ülkeye dönme ve çalışmalarına yeniden başlama çağrısı yaptı.

AB ve Libya arasında ortaklığın önemine işaret eden Serrac, Libya'nın güvenlik, yasa dışı göçle mücadele ve ekonomi alanlarında içinde bulunduğu krizi aşmasına yardımcı olması amacıyla AB ile ortak projelerin önemine dikkati çekti.

Serrac ayrıca Libya'da yapılması planlanan seçimlerle ilgili, "Seçimlerin, anayasa ve kanunlara uygun gerçekleştirilmesi gerek." ifadesini kullanarak, AB'ye Yüksek Seçim Komisyonu'na teknik destek verme çağrısında bulundu.

Öte yandan AB Libya Delegasyonu Başkanı Muscheidt, Trablus ziyaretinin gelecek dönemlerde düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Muscheidt, AB'nin Libya'da istikrarın tesisine destek verdiğini ifade ederek, seçimlerin kuralına uygun yapılması gerektiğini kaydetti.

Libya'da BM'nin hazırladığı yol haritasına göre 2018 sona ermeden seçim yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, eylül ayında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Libya Trablus

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