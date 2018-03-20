Libya'dan uluslararası topluma çağrı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli, uluslararası toplumu, ülkede ulusal uzlaşı sağlanması için ortak hareket etmeye çağırdı.

Devlet Yüksek Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Suveyhli, Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Bettina Muscheidt'le başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede Suveyhli, yeni yürütme organı üzerinde uzlaşmaya varmak için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ile yeniden temas kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası topluma, ulusal uzlaşının sağlanması için ortak hareket etme çağrısı yapan Suveyhli, askeriyeyi, siyasi anlaşmazlıklardan uzak ve Libyalı tarafların gözetiminde bir araya getirmeyi hedefleyen çabaları desteklediklerini kaydetti.

Muscheidt ise AB'nin Libya halkının yanında olduğunu ve ülkede istikrar ile uzlaşı ortamının sağlanması yönündeki çabalara destek verdiklerini ifade etti.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.