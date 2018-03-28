Libyalı kadın futbolcuların mücadelesi sahayla sınırlı değil

VELİD ABDAULLAH - Libya kadın futbol takımı, Afrika Uluslar Kupası'na katılma hedefiyle hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ülkede kadınların futbol oynamasına yönelik olumsuz algıyı yıkmaya çalışıyor. Uluslararası Trablus Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren Libyalı kadın futbolcuların amacı, eleme maçlarını geçip tarihlerinde ilk kez Afrika Kupası'nda yer alabilmek. Ancak onların mücadelesi sahayla sınırlı değil; toplum baskısını da yenmeye çalışıyorlar. AA muhabirine konuşan antrenör Hasan Fercani, Libya toplumunun kapalılığı ve maddi imkânsızlıklar gibi sebeplerle kadın futbol takımının yeterli ilerleme sağlayamadığını söyledi. "Takım, aslında 1997 yılında kurulmuştu, ama bugüne kadar sadece bir kez Arap Futsal Şampiyonası'na katılmamıza izin verildi." diyen Fercani, şu an federasyonun desteğiyle gelişim içinde olduklarını belirtti. Fercani ayrıca kadın futbol takımının bugünlerde yeni bir heyecan yaşadığına dikkati çekerek, "Hâlihazırda Afrika elemelerine katılmak için hazırlanıyoruz. Elemelerde, Etiyopya ile karşılaşacağız. Etiyopya, fiziksel özellikler açısından daha iyi olsa da teknik açıdan biz daha iyiyiz." diye konuştu.

- "Toplum prangaları" Libya kadın futbol takımında yer alan Raşa Nevri Milud (25) ise Trablus'taki okullar arası turnuvada ikincilik kazandıktan sonra takıma davet edildiğini aktardı. İlk kez 2016 yılında Mısır'la yapılan maçta kadroda yer aldığını söyleyen Milud, "Kadın futbol takımı yetenekli, ancak Libya'da toplumsal prangalarla karşı karşıya kalıyoruz. Libya'da bir kadının futbol oynaması çok zor. Çünkü burada futbol sanki yalnızca erkeklere özgü gibi bir algı var." dedi. Milud, küçük yaşlardan itibaren kardeşleri ve akrabalarıyla futbol oynadığını, bu nedenle yakınlarının kendisini çok yadırgamadığını, ancak bu durumun çoğunluk için geçerli olmadığını ifade etti. - Tıp eğitiminden sonra sahalara Takımın kalecisi Halime İsa da Libya'da bir kadın futbolcu olarak karşılaştığı zorluklar arasında toplumun bakışının yanı sıra imkân kısıtlılığının yer aldığını dile getirdi. "Tıp eğitimimi tamamladıktan sonra futbol takımına katıldım." diyen İsa, futbolun psikolojik açıdan kendisine destek olduğuna işaret etti.