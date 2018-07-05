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Libya'nın doğusunda petrol ihracatını durdurma tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:58 | Son Güncelleme

Libya'da geçici hükümete bağlı petrol kurumu, petrol ihracatını tamamen durdurmakla tehdit etti

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı petrol kurumu, petrol ihracatını tamamen durdurma tehdidinde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, petrol limanlarını geçici hükümete teslim etme kararına karşı çıkması üzerine, petrol ihracatının tamamen durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma, petrol ihracatının sürdürülmesi ve gelirleri ile dağıtımının adil bir şekilde kontrol edilmesine imkan veren akılcı ve pratik çözümlere ulaşmak için tüm taraflarla birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Uluslararası toplumdan, "Libya halkının çıkarlarına hizmet etmeyen ve taraflı" tutumundan vazgeçmesi istenilen açıklamada, kurumun, bölgesel bir bakış açısıyla hareket etmediği ve herhangi bir siyasal saflaşmadan etkilenmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, kurumun, Libya ile ortak çıkar ve anlaşmalardan dolayı irtibatı olan ülkelere ve şirketlere karşı olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine önem verdiği ifade edildi.

- Ne olmuştu?

General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti.

Avrupa Birliği ise Hafter'in limanları Tobruk hükümetine teslim etme kararının ardından UMH'ye bağlı Ulusal Petrol Kurumu dışındaki makamlardan yapılacak petrol ihracatına karşı olduğunu açıklamıştı.

ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin 27 Haziran'da yayımladığı ortak yazılı açıklamada da Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarının Ulusal Petrol Şirketi yerine farklı bir yapıya transfer edileceği yönündeki açıklamalardan derin kaygı duyulduğu belirtilmişti.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

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