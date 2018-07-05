Libya'nın doğusunda petrol ihracatını durdurma tehdidi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı petrol kurumu, petrol ihracatını tamamen durdurma tehdidinde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, petrol limanlarını geçici hükümete teslim etme kararına karşı çıkması üzerine, petrol ihracatının tamamen durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma, petrol ihracatının sürdürülmesi ve gelirleri ile dağıtımının adil bir şekilde kontrol edilmesine imkan veren akılcı ve pratik çözümlere ulaşmak için tüm taraflarla birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Uluslararası toplumdan, "Libya halkının çıkarlarına hizmet etmeyen ve taraflı" tutumundan vazgeçmesi istenilen açıklamada, kurumun, bölgesel bir bakış açısıyla hareket etmediği ve herhangi bir siyasal saflaşmadan etkilenmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, kurumun, Libya ile ortak çıkar ve anlaşmalardan dolayı irtibatı olan ülkelere ve şirketlere karşı olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine önem verdiği ifade edildi.