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Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

Ecdebiye ve Evicle kentlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker kaçırıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğu kesimindeki Ecdebiye ve Evicle kentlerinde General Halife Hafter'e bağlı güçlere düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda, 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin kaçırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'nın doğu kesimindeki Ecdebiye'de kentin güney kısmında bulunan 60. Kapı bölgesinde bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Saldırıda bölgede konuşlanan Hafter güçlerinden 2 askerin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Söz konusu 60. Kapı, daha önce de birkaç kez saldırıya sahne olmuş, son olarak geçen Mart ayında düzenlenen ve Hafter güçlerinden 3 askerin ölümüne neden olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

- Evicle'de saldırı

Öte yandan, yerel kaynaklara göre, Ecdebiye'nin güney kesimindeki Evicle kentinin giriş kapısında silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında kapıda yangın çıktığı ve bir askerin kaçırıldığı ifade edilirken, olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ecdebiye General Halife Hafter Libya

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