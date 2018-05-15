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Libya'nın güneyindeki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac: - "Güney bölgesinde yaşanan gerginlik terör örgütlerinin lehine"

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, ülkenin güneyindeki gerginliğin, terör örgütlerinin lehine olduğunu belirtti.

Başkanlık konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Serrac, askeri gerilimin önlenmesi, bölgede barış ve güvenliğin yeniden sağlanması çerçevesinde Libya'nın güney bölgesinden gelen bir heyetle başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Serrac, güney bölgesinin gerçek tehlikelerle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu durum, hepimizi sorunun üstesinden gelmeye, ulusal ve tarihi sorumluluk seviyesini yükseltmeye davet ediyor." dedi.

"Güney bölgesinde yaşanan gerginlik terör örgütlerinin lehine." diyen Serrac, bölgede yaşananların, askeri güçlerin birleştirilmesi ve tehlikeler karşısında koordinasyonun sağlanması için bir fırsat olabileceğini aktardı.

Serrac, hükümetin, güvenlik meselesinin yanı sıra mevcut sorunları azaltmak ve vatandaşlara temel hizmet sunmak için çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakat, kişiler, bölgeler veya zamanla bağlantısı olmayan, Libyalıların her seviyedeki ilişkilerine tahakküm etmesini istediğimiz ulusal bir proje. Bu durum, siyasi olarak anlaşmazlıklar olmayacağı anlamına gelmiyor. Anlaşmazlıklar, vatan birliği, egemenliği, güvenliği ve vatandaşların hakları gibi milli değişmez değerler çerçevesinde olmalıdır."

Libya'nın güneybatısındaki Sebha kentinde yer alan askeri bölge, Tebu kabilesine mensup silahlı bir grup tarafından ele geçirilmişti.

Sebha'da 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ile Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Serrac UMH

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