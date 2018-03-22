Libya'nın güneyindeki olaylar

Gözlemciler, Halife Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ya taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.

Bakanlar Komitesi, dün de ateşkes imkanını görüşmek için Tebu kabilesinden temsilcilerle bir araya gelmişti.

UMH'ya bağlı bakanlar komitesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sebha'daki Süleymanoğulları kabilesi, ülkenin güneyindeki Sebha'da ateşkesin sağlanması için görevlendirilen komiteyle görüşmeyi kabul etmedi.

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneyinde yaklaşık bir aydır zaman zaman çatışmaların yaşandığı Sebha kentinde Süleymanoğulları kabilesinin, ateşkesin sağlanması için Ulusal Uzlaşı Hükumetine (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi tarafından görevlendirilen bakanlar komitesiyle görüşmeyi reddettiği bildirildi.

Tobruk merkezli TM tarafından desteklenen Hafter'e bağlı güçler de dün Sebha'daki taraflara, ateşkese bağlı kalma çağrısı yapmıştı.

Hafter güçleri 8 Mart'ta da ülkenin güneyindeki silahlı gruplarla mücadele için operasyon başlatılması talimatını vermişti.

Sebha kentinde 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

Halihazırda ülkedeki askeri kurumlar, doğu bölgesinde TM'ye bağlı Halife Hafter liderliğindeki silahlı güçler ve batısında Trablus merkezli UMH'ya bağlı askeri birlikler olmak üzere ikiye ayrılmış durumda.