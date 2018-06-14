Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'nde çatışma

TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenleyen tesisin muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran ile bölgenin kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışma çıkması nedeniyle çalışanların tahliye edildiği bildirildi.

Libya Petrol Kurumunun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı çatışmaların yaşandığı Petrol Hilali Bölgesi çalışanlarının tahliye edildiği belirtildi.

Petrol üretim kayıplarının şu ana kadar 240 bin varilden fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, bugün ulaşması beklenen bir petrol tankerinin bölgeye girişinin ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, petrol tesislerine saldırı düzenlemeye, üretim faaliyetlerini kuşatma altına almaya, kurumu kendi hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmaya çalışanların yargılanması için çağrıda bulunuldu.

Hafter güçlerinden de yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin, Petrol Hilali Bölgesi'ne girmeye çalıştığı ve bir petrol tankını ateşe verdiği ancak daha sonra bu güçlerin püskürtüldüğü ifade edildi.