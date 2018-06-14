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Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'nde çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Libya Petrol Kurumu, Petrol Hilali Bölgesi'nde çıkan çatışmalar sebebiyle çalışanların tahliye edildiğini duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenleyen tesisin muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran ile bölgenin kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışma çıkması nedeniyle çalışanların tahliye edildiği bildirildi.

Libya Petrol Kurumunun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı çatışmaların yaşandığı Petrol Hilali Bölgesi çalışanlarının tahliye edildiği belirtildi.

Petrol üretim kayıplarının şu ana kadar 240 bin varilden fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, bugün ulaşması beklenen bir petrol tankerinin bölgeye girişinin ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, petrol tesislerine saldırı düzenlemeye, üretim faaliyetlerini kuşatma altına almaya, kurumu kendi hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmaya çalışanların yargılanması için çağrıda bulunuldu.

Hafter güçlerinden de yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin, Petrol Hilali Bölgesi'ne girmeye çalıştığı ve bir petrol tankını ateşe verdiği ancak daha sonra bu güçlerin püskürtüldüğü ifade edildi.

- UMH'den Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırıya tepki

Öte yandan, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Petrol Hilali Bölgesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Serrac yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sorumsuzca yapılan gerginliği tırmandırma eylemi, ülkeyi iç savaşa itiyor, uzlaşı yolunda atılan önemli adımları baltalıyor." ifadesini kullandı.

Kendisinin herhangi bir güce bu bölgeye yönelik talimat vermediğini, yaşananların "UMH meşruiyet dairesinin tamamen dışında" olduğunu aktaran Serrac, saldırıya sebebiyet verenler ve katılanlara yaptıklarının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

UMH'yi destekleyen, Petrol Hilali Bölgesi muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran, bugün sosyal medyada yayınlanan videoda, kendisine tabi güçlerin, "bölge halkına yönelik zulmün ortadan kaldırılması için" Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Hafter güçleri 12 Eylül 2016 tarihinde Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemiş, bölgede kontrolü sağladığını ve İbrahim el-Cedran'a bağlı güçleri oradan çıkardığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim el-Cedran Libya Petrol Hilali Bölgesi

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