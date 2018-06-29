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"Libya'nın Petrol Hilali bölgesindeki gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 08:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz" - "Libya’nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerekmektedir"

Dışişleri Bakanlığından, "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesislerin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüslerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Tüm Libya halkına ait olan doğal kaynakların gayrimeşru yollarla idare edilmeye çalışılmasının uluslar arası toplumun desteğiyle ülkede sürdürülen barış, uzlaşma ve istikrar yönündeki gayretleri akamete uğratma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Libya'nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali bölgesindeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Libya Petrol Hilali

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