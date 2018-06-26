Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki hakimiyet mücadelesi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülke petrolünün tek meşru yönetim kanalının Ulusal Petrol Kurumu olduğunu belirtti.

UMH'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali Bölgesi limanlarını geçici hükümete teslim etmesine tepki gösterildi.

Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanların UMH'ye devredilmesi istenen açıklamada, Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumunun belirlenmiş hukuki mekanizmalara bağlı, ülkedeki petrol idaresini yürütmeye yetkili tek yasal kurum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hafter'in kararı, sorumsuzca alınmış, direkt tehdit içeren bir karar" şeklinde tanımlanarak bu tutumun Libya halkının menfaatiyle çeliştiği belirtildi.

Petrolden elde edilen gelirin Libya Merkez Bankasına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, tüm Libyalıların ihtiyaçlarının buradan karşılandığı kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında ayrıca Hafter'e bu karardan vazgeçmesi, BM Güvenlik Konseyi Ceza Komisyonuna da kanun dışı herhangi bir petrol satışı durumunda sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.