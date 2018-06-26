Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki hakimiyet mücadelesi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülke petrolünün tek meşru yönetim kanalının Ulusal Petrol Kurumu olduğunu belirtti.
UMH'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali Bölgesi limanlarını geçici hükümete teslim etmesine tepki gösterildi.
Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanların UMH'ye devredilmesi istenen açıklamada, Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumunun belirlenmiş hukuki mekanizmalara bağlı, ülkedeki petrol idaresini yürütmeye yetkili tek yasal kurum olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Hafter'in kararı, sorumsuzca alınmış, direkt tehdit içeren bir karar" şeklinde tanımlanarak bu tutumun Libya halkının menfaatiyle çeliştiği belirtildi.
Petrolden elde edilen gelirin Libya Merkez Bankasına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, tüm Libyalıların ihtiyaçlarının buradan karşılandığı kaydedildi.
Hükümetin açıklamasında ayrıca Hafter'e bu karardan vazgeçmesi, BM Güvenlik Konseyi Ceza Komisyonuna da kanun dışı herhangi bir petrol satışı durumunda sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
- Ne olmuştu?
Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti.
Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, yaklaşık iki hafta önce Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.
Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.
Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.
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