Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü

TRABLUS (AA) - Libya'da Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali Bölgesi limanlarını geçici hükümete teslim etme yetkisinin olmadığını açıkladı.

Hafter'in, söz konusu limanları UMH yerine Tobruk'taki geçici hükümete teslim etme yönünde karar almasının ardından Petrol Kurumu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin böyle bir yetkisinin olmadığı belirtilerek, bu yönde atılacak adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Libya hukuku ve yaptırım kanununun açık ihlali sayılacağı vurgulandı.

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunullah ise açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve uluslararası toplum tarafından tanınan tek bir petrol kurumu olduğunu ifade etti.

Paralel kurumlar tarafından yapılan ihracatın yasal olmadığını ve geçmişteki gibi şimdi de başarısız olacağını kaydeden Sunullah, petrol tesislerinin, üretim faaliyetinin ve ihracatın Ulusal Petrol Kurumu kontrolünde kalması gerektiğini kaydetti.