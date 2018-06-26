Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü

TRABLUS (AA) - Libya'da Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali Bölgesi limanlarını geçici hükümete teslim etme yetkisinin olmadığını açıkladı.
Hafter'in, söz konusu limanları UMH yerine Tobruk'taki geçici hükümete teslim etme yönünde karar almasının ardından Petrol Kurumu tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin böyle bir yetkisinin olmadığı belirtilerek, bu yönde atılacak adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Libya hukuku ve yaptırım kanununun açık ihlali sayılacağı vurgulandı.
Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunullah ise açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve uluslararası toplum tarafından tanınan tek bir petrol kurumu olduğunu ifade etti.
Paralel kurumlar tarafından yapılan ihracatın yasal olmadığını ve geçmişteki gibi şimdi de başarısız olacağını kaydeden Sunullah, petrol tesislerinin, üretim faaliyetinin ve ihracatın Ulusal Petrol Kurumu kontrolünde kalması gerektiğini kaydetti.
Sunullah, UMH ve onun uluslararası müttefiklerinin yasal olmayan ihracatın durdurulmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağına inandıklarını belirtti.
Mustafa Sunullah, BMGK'nin 2017'de aldığı 2362 sayılı kararın, UMH otoritesi altında faaliyet göstermeyen paralel kurumlar tarafından Libya'dan petrol ihraç etmeye yönelik yasa dışı girişimleri kınadığını aktardı.
Hafter güçlerinin, Libya'da hukukun egemenliğini savunmak ve Sirte Körfezi limanlarını Petrol Kurumuna teslim etmek yerine kendisini hukukun üstünde saydığına dikkati çeken Sunullah, ulusal şirketleri paralel kurumlardan petrol satın almamaları konusunda uyardı ve bu karara riayet etmeyen şirketler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki UMH değil, Tobruk yönetimine bağlı Petrol Kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti.
Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, yaklaşık iki hafta önce Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.
Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.
Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.
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