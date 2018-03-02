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Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi, Sebha kentindeki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu

SEBHA (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkenin güneybatısındaki Sebha kentinde yaşanan çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sebha'da kardeş kabileler arasındaki çatışmalardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Konseyin her iki tarafa da eşit mesafede durduğu ifade edilen açıklamada, sağduyulu, diyalog içinde ve anlayışlı olunması, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ülkenin güneyinde güvenlik ve istikrarın korunması istenen açıklamada, Sebha ve diğer güney kentlerindeki halkın aklın sesine kulak vereceği ve ulusal çıkarları önceleyeceğinden emin olunduğu kaydedildi.

Sebha kentinde geçen pazar gününden bu yana Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında çatışma yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu daha önce yaptığı açıklamada, Sebha'daki çatışmalarda en az 6 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurmuştu.

Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasındaki çatışmalar, Tebu kabilesinden silahlı kişilerin Süleymanoğullarının liderlerinden birini öldürdüğü 2012 yılına uzanıyor. İki kabile arasında Nisan 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da uzlaşı anlaşması imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Sebha

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