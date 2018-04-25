Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin güneyinde devam eden çatışmaların yabancı müdahaleye fırsat verdiğini vurguladı.
Kendisine bağlı basın ofisinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Serrac, "Çatışmak; kendini cezalandırmaktır, daha fazla ölüm, yaralanma, hizmetlerden yoksun olmak demektir. Ülkenin güneyindeki çatışmalar yabancı müdahaleye fırsat veriyor. Güneydeki sorunun diyalogdan başka çözüm yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.
Sebha kentinde dün çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Sebha'da 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ile Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.
Gözlemciler ise Halife Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.
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