HABER

Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 02:25 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac: - "Ülkenin güneyindeki çatışmalar yabancı müdahaleye fırsat veriyor. Güneydeki sorunun diyalogdan başka çözüm yolu yok"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin güneyinde devam eden çatışmaların yabancı müdahaleye fırsat verdiğini vurguladı.

Kendisine bağlı basın ofisinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Serrac, "Çatışmak; kendini cezalandırmaktır, daha fazla ölüm, yaralanma, hizmetlerden yoksun olmak demektir. Ülkenin güneyindeki çatışmalar yabancı müdahaleye fırsat veriyor. Güneydeki sorunun diyalogdan başka çözüm yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sebha kentinde dün çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Sebha'da 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ile Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

Gözlemciler ise Halife Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.

Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güney Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar

CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.