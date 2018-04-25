Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalar

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, Libya'nın güneybatısındaki Sebha kentinde yaşanan çatışmaları kınayarak sağduyu çağrısında bulundu.
BM Misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sebha Tıp Merkezi'nin de hedef alındığı çatışmaların 21 Nisan'dan bu yana devam ettiği, 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Çatışmaların kınandığı açıklamada, uluslararası insan hakları hukuku gereğince sivillerin ve sağlık tesislerinin korunması ve sağduyulu davranılması istendi.
Sebha kentinde dün çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Sebha'da 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ile Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.
Gözlemciler ise Halife Hafter güçleri ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.
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