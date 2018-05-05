Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalar

Libya'nın güneybatısındaki Sebha kentinde Şubat ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sebha Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, merkezin hedef alınmasından çatışma taraflarının sorumlu olduğu, doğrudan veya dolaylı çatışmalardan merkezin uzak tutulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Sebha kentinde Şubat ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sebha'da 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ile Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

Gözlemciler ise Halife Hafter güçleri ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin konuşlandığı petrol zengini Sebha'da devam eden çatışmaları, biri doğudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diğeri batıdaki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasında yaşanan iktidar çatışmasının bir parçası olarak yorumluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, 25 Nisan'da Sebha kentinde yaşanan çatışmaları kınayarak sağduyu çağrısında bulunmuştu.

