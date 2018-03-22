"Libya'ya ambargoya rağmen silah gönderilmesi siyasi sürece zarar veriyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ambargoya rağmen ülkeye silah girmesinin siyasi sürece zarar vereceğini ve bu yöndeki çabaları engelleyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini video konferans yöntemiyle Trablus'tan Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Selame, 2011'den bu yana yaşanan krizde 300 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ifade etti.

DEAŞ ve El Kaide'nin Libya'da varlığını sürdürdüğünü belirten Selame, kadın, erkek ve çocukların başkentin merkezinde bile silahlı gruplar tarafından para için kaçırıldığına dikkati çekti.

Selame, "Libya'ya daha fazla silahın girmesi siyasi sürece zarar verecek ve bu yöndeki çabaları engelleyecek. Buna rağmen ne yazık ki daha fazla silah geliyor." dedi.

Libya'da biri Tobruk, diğeri Trablus'taki iki rakip yönetimi bir araya getirmek için yeni ve son bir adım atacağını dile getiren Selame, yıl sonuna kadar adil, özgür ve güvenilir seçimlerin yapılmasının öncelikleri arasında olduğunu anlattı.