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Libya'ya "seçimleri ivedilikle yap" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Libya'ya "seçimleri ivedilikle yap" çağrısı

KAHİRE (AA) - Libya’ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları, ülkede BM planının uygulamaya konularak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

Cezayir’in başkenti Cezayir’de bugün düzenlenen toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, BM planının hayata geçirilmesi için uygun ortamın mümkün olan en hızlı şekilde oluşturulmasına vurgu yapıldı.

Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği ve siyasi çözüm için atılması gereken adımların ele alındığı kaydedildi.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, Libya’da çözümün gecikmesinin ülkede daha fazla gerginlik yaşanması ve terör olaylarının artmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Toplantıda üç ülkenin Libya’daki terör unsurlarının hareket alanının kısıtlanması için güvenlik alanında bilgi alışverişi yapması konusunda anlaştığı da bildirildi.

20 Eylül 2017'de açıklanan BM planının ilk aşamasında, 2015 yılında imzalanan Suhayrat Antlaşmasının güncellenmesi öngörülüyor. Planın ikinci aşamasına göre, yeni anayasanın kabulü için referandum yapılması gerekiyor.

Referandum ve yeni anayasanın kabulünün ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çağrı dışişleri bakanları komşu Libya

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