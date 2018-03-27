Lice davasında savcı mütalaa verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun beraatını istedi.

Lice'de, 1993 yılında, 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, güvenlik gerekçesiyle İzmir'e alındı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, bugün yapılan duruşmayla devam edildi. 'Taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu, duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları, olayla ilgili keşif yapılması yönünde talepte bulundu. Ancak mahkeme heyeti davanın geldiği aşama bakımından keşif yapılmasının davaya katkı sağlamayacağını belirterek bu talebi reddetti.

Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında hayatını kaybeden sanık Üsteğmen Tunay Yanardağ hakkında davanın düşmesini, dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun ise beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, esasa yönelik savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.