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Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri üçgeninde çok sayıda askerin katılımıyla operasyon başlatılmıştı. Lice merkezinde Lice, Kulp ve Genç arasında bulunan Sağgöze köyü kırsalına askerler sevk edilmişti. Operasyon bölgesine çok sayıda helikopter ile özel birlik intikal etmişti.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Aslanlarım benim. Ruhun Şad olsun yiğidim. rabbim diğer yaralı aslan parçalarına şifa versin.
Rabbim mekanlarını cennet eylesin..
kaç ocak sondü kimbilir yazik ya günah
Allah teala rahmet eyleye, yaralılara acil şifalar diliyorum.
doğudaki hastanelere de güvenmeyin yaralı askerlerin oda numarasını da söyleseydiniz bu nasıl habercilik biraz akıllı olunmalı
Şehidimize allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum
ALLAH MEKANINI CENNET ETSIN YİĞİDİM.
Bu kadar olmaz yav. Biz yurt dışına çıkmışız, çatır çatır gebertiyoruz teröristleri ; bunlar hala içeri sızıyor. Bu nasıl iş babaaaaa
Çok saçma bir düzen
askere 400 lira zam yapildi diye aglayanlar vardi ? kucumsemek icin degil ama aradaki farki gorun diye yaziyorum tapuda , postanede calisanla bu adamlari bir tutan zihniyet gorsun .sabah 400 tl aksam can . bu adamlar yasadiklari hayati herkesten iyi yasamalilar. askerin , polisin maasinda gozu olan sacma sapan yorum yapanlar o kirsallarda 1 saatini gecirecek kadar yurekli mi acaba ?
şehit askerimize Allah dan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz rabbim mehmetciğimizi korusun
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