Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri üçgeninde çok sayıda askerin katılımıyla operasyon başlatılmıştı. Lice merkezinde Lice, Kulp ve Genç arasında bulunan Sağgöze köyü kırsalına askerler sevk edilmişti. Operasyon bölgesine çok sayıda helikopter ile özel birlik intikal etmişti.



