HABER

Lice'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 01:12 | Son Güncelleme

- Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonun, duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbar üzerine gerçekleştirildiği belirtildi - Etkisiz hale getirilen terörist Üçer'in, Derik Kaymakamı Safitürk ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert'in şehit edilmesinin de arasında yer aldığı çok sayıda hain saldırının faili olduğu bildirildi - Vali Güzeloğlu: - "İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sö

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin, "İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbara istinaden saat 19.30'dan itibaren "Özel Birlik Operasyonu"nun gerçekleştirildiğini söyledi.

Saat 20.28 sıralarında saklandıkları meskenden çıkarak araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76. kilometresinde "şok yol kapaması" yapan jandarma özel harekat timleri arasında temas sağlandığı bilgisini veren Güzeloğlu, "Sağlanan temas sonrasında İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.

Güzeloğlu, operasyonda teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, 2 el bombası, 11 şarjör, tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.

Teröristlerle sağlanan temasta hafif şekilde yaralanan jandarma personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle getirildiği Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Güzeloğlu, söz konusu askerin sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

- 13 kişi gözaltına alındı

Vali Güzeloğlu, operasyon kapsamında 7'si kadın 13 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Üçer'in, devletin ve milletin birlik ile beraberliğini yok etmek amacıyla birçok ihanetin planlayıcısı olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesi, Elazığ'da 3 şehit verilen bombalı saldırı, Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsüne gerçekleştirilen ve 5 şehit verdiğimiz saldırı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan, 3 şehit ve 12 yaralı verdiğimiz olay, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan, 2 şehit ve 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısı, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırı ile Lice ilçesi Kıllıhanetepe üs bölgesine yapılan ve 2 şehit verilen saldırıların talimatını verdiği tespit edilmiştir."

Vali Güzeloğlu, etkisiz hale getirilen terörist Üçer'in bu saldırıların birincil derecede, asli faili olduğunu dile getirdi.

- "Devlet olarak kararlılığımız açıktır"

Ülkenin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü için şehadete eren bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil şehit ailelerine verdikleri sözü tutmanın rahatlığı içinde olduklarını belirten Güzeloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet olarak kararlılığımız açıktır. Bütün teröristler etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Bugün gerçekleştirilen başarı, milleti ile bütünleşmiş devletin her alandaki etkinliğinin açık kanıtıdır. Teröristlerle mücadelemiz her boyutta ve kesintisiz sürmektedir. Bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiçbir terör örgütü veya ihanet şebekesi durduramayacaktır.

Bugün gerçekleştirilen bu operasyon bunun göstergesidir."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya 'üst düzey' darbe! İşte operasyonun detayları

PKK'ya 'üst düzey' darbe! İşte operasyonun detayları

Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.