Lice'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin, "İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbara istinaden saat 19.30'dan itibaren "Özel Birlik Operasyonu"nun gerçekleştirildiğini söyledi.
Saat 20.28 sıralarında saklandıkları meskenden çıkarak araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76. kilometresinde "şok yol kapaması" yapan jandarma özel harekat timleri arasında temas sağlandığı bilgisini veren Güzeloğlu, "Sağlanan temas sonrasında İçişleri Bakanlığının mavi renkli arananlar listesinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed' eyalet sorumlusu Murat Üçer ve sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içinde bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.
Güzeloğlu, operasyonda teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, 2 el bombası, 11 şarjör, tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.
Teröristlerle sağlanan temasta hafif şekilde yaralanan jandarma personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle getirildiği Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Güzeloğlu, söz konusu askerin sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.
- 13 kişi gözaltına alındı
Vali Güzeloğlu, operasyon kapsamında 7'si kadın 13 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Üçer'in, devletin ve milletin birlik ile beraberliğini yok etmek amacıyla birçok ihanetin planlayıcısı olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesi, Elazığ'da 3 şehit verilen bombalı saldırı, Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsüne gerçekleştirilen ve 5 şehit verdiğimiz saldırı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan, 3 şehit ve 12 yaralı verdiğimiz olay, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan, 2 şehit ve 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısı, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırı ile Lice ilçesi Kıllıhanetepe üs bölgesine yapılan ve 2 şehit verilen saldırıların talimatını verdiği tespit edilmiştir."
Vali Güzeloğlu, etkisiz hale getirilen terörist Üçer'in bu saldırıların birincil derecede, asli faili olduğunu dile getirdi.
- "Devlet olarak kararlılığımız açıktır"
Ülkenin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü için şehadete eren bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil şehit ailelerine verdikleri sözü tutmanın rahatlığı içinde olduklarını belirten Güzeloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Devlet olarak kararlılığımız açıktır. Bütün teröristler etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Bugün gerçekleştirilen başarı, milleti ile bütünleşmiş devletin her alandaki etkinliğinin açık kanıtıdır. Teröristlerle mücadelemiz her boyutta ve kesintisiz sürmektedir. Bu büyük devletin ve milletin kutlu yürüyüşünü hiçbir terör örgütü veya ihanet şebekesi durduramayacaktır.
Bugün gerçekleştirilen bu operasyon bunun göstergesidir."
(AA)
PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu
20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!
Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz
Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum