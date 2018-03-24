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Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçe Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenledi.

Diyarbakır’ın Lice ilçe Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenledi. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak talimatları ile belediyenin kültür ve sosyal işler ekipleri ilçede bulunan özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi için bir araya gelerek değişik aktiviteler yapmalarına olanak sağladı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Lice Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler ekibi ilçede bulunan rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi için bir araya gelerek aktivitelerde bulunmalarına imkan oluşturdu. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocuklar için düzenlenen etkinlik kapsamına ilçe milli eğitim müdürü ve ilçe müftüsü katılımıyla rehabilitasyon merkezi bahçesinde gönüllerince müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Ardından da belediye tarafından hazırlanan pasta kesilerek, ikramlar dağıtıldı. Down sendromlu çocukların sosyalleşmesi ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek aktivitelerde bulunmalarına imkan sağlamak amacıyla başlatılan etkinlik aileleri de oldukça mutlu etti.
Etkinlik, Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak’ın çocuklara gönderdiği çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. ’Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla’ sloganını dile getiren Kaymakam Başak “Aileler ve engel tanımayan öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk Lice Belediyesi olarak bizleri mutlu etti” dedi.

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

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Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
2 / 6

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
3 / 6

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
4 / 6

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
5 / 6

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
6 / 6

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Lice’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı
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