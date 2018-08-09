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Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon lira bulunan çetenin muhtara bile bayilik verdiği ortaya çıktı.

Lideri öğretmen olan bahis çetesi, muhtara bile bayilik vermiş!

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan Mahmut D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktartıdığı saptandı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

HESAPLARINDAN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, süpriz olarak gösterilen Akhisarspor'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin ardından 5 aylık teknik ve fiziki olarak takip edilen çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sisteme dahil olan 1'i kadın, 28 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mahmut D.'nin evinde yapılan aramada 35 bin lira, diğer şüphelilerin evinde de 5 bin lira ele geçirildi. Polis, gözaltındaki kişilerin hesaplarında ayrıca toplamda 2 milyon lira olduğunu tespit etti. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MUHTAR BİLE SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından uzman polisler, internet üzerinden oynatılan bahis sistemini de mercek altına aldı. ABD veri tabanı üzerinden oynatılan sistemde çetenin, vatandaşlara yüksek oranlarda, 'tek maç', 'maç devam ederken' gibi çeşitli katagorilerde, oyun oynattığı belirlendi. Daha fazla gelir elde etmek isteyen çete lideri Mahmut D.'nin, yakın arkadaşlarına da bahis oynattığı ve yasa dışı bayilik verdiği saptandı. Mahmut D,'nin, 10 bin lira karşlığında verilen bayilik sistemine Kadirli'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi'nin muhtarı Semih D.'yi de dahil ettiği ortaya çıktı. Muhtarın çok az sayıda kişinin yaşadığı mahallede bayilik alarak yasa dışı bahis oynattığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Semih D.'nin ise bilgisayar ve cep telefonuna el kondu. Ayrıca ekipler, buradan oyun oynayan kişilerede idari para cezası kesti.

1'i kadın 28 kişinin sorgusu sürüyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türkiye cok fazla oyun oynanılıyor devlet el koymalı .. vergi ödemeden yaşıyorlar
adaletsizlik aldı başını gidiyor
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