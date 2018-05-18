Liderler miting alanına geldi

İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi"ne katılacak liderler alana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ı taşıyan heliktopter alana inerken Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve konuk liderler sahnede kalabalığı selamladı.
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