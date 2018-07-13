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"Liderler sandıkla gelir ve ancak sandıkla giderler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal: - " (15 Temmuz darbe girişimi) İktidarların halkın hür iradesi ile gelip bu şekilde gitmesi lazım. Tanklarla gelip tanklarla gitmemesi lazım. Türkiye halkı, asaletini, azametini göstermiş ve iradesini ortaya koymuştur"

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin yaklaşık iki yıl önce darbe girişimine karşı güçlü bir şekilde ayakta durduğunu belirterek, "İktidarların halkın hür iradesi ile gelip bu şekilde gitmesi lazım. Tanklarla gelip tanklarla gitmemesi lazım. Türkiye halkı asaletini, azametini göstermiş ve iradesini ortaya koymuştur." dedi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Meşal, beraberindeki Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut ve eski Düzce AK Parti Milletvekili İbrahim Korkmaz ile Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Şelalesi'ni gezdi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meşal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını ve o girişimde halkın nasıl vatanına sahip çıktığını hayranlıkla izlediklerini söyledi.

"O gece zor ve uzun bir gece olmuştu." diyen Meşal, "Liderler sandıkla gelir ve ancak sandıkla giderler. İktidarların halkın hür iradesi ile gelip bu şekilde gitmesi lazım. Tanklarla gelip tanklarla gitmemesi lazım. Türkiye halkı asaletini, azametini göstermiş ve iradesini ortaya koymuştur." diye konuştu.

Türkiye halkının demokrasi için mücadelesini tüm dünyanın izlediğini anlatan Meşal, "Türkiye halkı sandıkla, seçimle gelen bir iktidarı kabul edeceğini, tanklarla gelen bir gücü kabul etmeyeceğini azamet göstermiş ve asla bir darbenin altında yaşamayacağını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Halid Meşal

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