“Liderlik ve Kariyer” seminerleri sürüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Liderlik ve Kariyer” başlığı altında gerçekleşen seminer devam ediyor.

Bu kapsamda, Söğütsen Seramik Fabrikası Yatırım Makine Enerji Direktörü Zafer Örgüt, İnsan Kaynakları Müdürü Vural Duman ve İnsan Kaynakları Sorumlusu İbrahim Demir, Prof. Dr. Harun ‘Mindivan tarafından yürütülen‘Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme’ dersi kapsamında geldikleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. “Liderlik ve Kariyer” başlığı altında gerçekleşen seminerde firma yetkilileri; mühendislik dersleri, iş hayatı, imaj ve reklam, liderlik ve kariyer, hedef seçiminin başarıya katkısı, öğrencilik vasıfları kazanarak meslekte ilerleme ve nitelikli iş gücü edinme konularında bilgiler verip, iş hayatının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında tecrübelerini paylaştılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen seminerin sonunda öğrencilerden gelen soruları cevaplayan yetkililer, sunumlarını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta

olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız” sözleriyle sonlandırdılar.