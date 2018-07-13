HABER

Likya Yolu'nda kaybolan turistleri AKUT ekibi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 03:00 | Son Güncelleme

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi yürüyüş sırasında hava kararınca yollarını kaybeden biri Hollandalı, diğeri Kanadalı iki turiste yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda ulaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan iki turist, AKUT Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekibince bulundu.

İlçeye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne (27) ve Kanadalı Abderrazak Cheffi (31), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra havanın karamasıyla yolunu kaybeden iki turist, kaldıkları oteli arayarak yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen AKUT ekibi yaklaşık bir saatte turistlere ulaştı.

Van Erne, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'den yürüyüşe geç çıktıklarını ve hava karardığı için yollarını kaybettiklerini söyledi.

Kendi imkanlarıyla bir süre yolu bulmaya çalıştıklarını, başarısız olunca yardım istediklerini belirten Van Erne, "Sağlık durumumuz iyi. Türkiye'yi seviyoruz. Bizi bulan ekiplere de teşekkür ederiz." dedi.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKUT arama Fethiye Kayıp turist Likya Yolu Muğla

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.