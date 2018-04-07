Limak Enerji’den engelsiz müzik korosu

Limak Enerji Halk Müziği Korosu, engelli vatandaşlara destek olmak maksadıyla “Notalar Engel Tanımaz” konseri düzenledi. Konserin gelirinin Engelliler Federasyonu’na bağışlanacağı açıklandı.

Limak Enerji Halk Müziği Korosu, “Notalar Engel Tanımaz” isimli ikinci konserini 6 Nisan 2018 Cuma günü dinleyicilerle buluşturdu. Bursa Merinos AKKM’de saat 20.00’da başlayan konserde, Limak Enerji çalışanları vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Geceye Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın yanı sıra şirket personelleri, aileleri ve müzikseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac müzikseverlere seslendi. Aytac, “Müziğin birleştirici gücüyle engelleri aşan bu gece, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran sosyal hayatta moral ve motivasyon kazanmasında önemli çalışmalardan bir tanesidir. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatın içinde yer almalarında katkımız olması bizi çok mutlu etti. Bu unutulmaz konser için çalışanlarımıza, engelli kardeşlerimize emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, başarıları sebebiyle koroyu tebrik ederek, koronun oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Genel Müdür Gümüşlü, konuşmasında asıl engelin kalplerde olduğunu, sevgiyle bütün engellerin aşılabileceğini söyledi. Gümüşlü, “Engelli kardeşlerimizin yaşama kazandırılmasında yapılan çalışmalarda yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Umarım, bu konser bir anlamda örnek olur. Yaptığımız konserlerin ihtiyaç sahiplerine faydalı olması bize gurur veriyor. Koromuz konserlerine devam edecek” diye konuştu.

Tamamı Limak Enerji çalışanlarından oluşan 20 kişilik koro üyeleri şef Ümit Akkuş eşliğinde konsere hazırlandı. Yaklaşık 3 ay süren prova aşamasında, farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerine çalışan koro, engelli vatandaşlara destek olmak için sevilen türküleri yorumladı. Koronun konuk sanatçısı, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Gülay oldu.

Konserden elde edilen gelirler Türk Kızılayı’na bağışlandı. Projeye katkı sunan Kartel Metal ve 2006 Reklam Şirketlerinin yöneticilerine çiçek ve plaketle teşekkür edildi.