HABER

Liman Başkanı, lojmanda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

 Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52)  evinde ölü bulundu.

Liman Başkanı, lojmanda ölü bulundu

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52) evinde ölü bulundu. Ay'ın daha öncede iki kez kalp krizi geçirdiği açıklandı
Bandırma'da bir yılı aşkın süredir Liman Başkanı olarak göre yapan Bahadır Ay bu sabah kendisine ulaşamayan çalışanları tarafından kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Eşinin, İstanbul'da okuyan kızının yanına gitmesi nedeniyle tek başına kalan Bahadır Ay'a bu sabah telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip Hacı Yusuf Mahallesi Mücahitler Sokak'ta bulunan kaldığı lojmana geldiler. Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez polise haber verdiler. Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay'ın cansız bedeni ile karşılaştılar.
Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

FOTOĞRAFLI

Liman Başkanı, lojmanda ölü bulunduLiman Başkanı, lojmanda ölü bulundu

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Bolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsizBolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsiz
Mardin'e 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçiMardin'e 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.