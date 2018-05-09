Limana düşen yavru balabanı kaptan kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da limanda teknelerin arasına düşen ve uçamayan yavru balaban kuşu, tekne kaptanı Fatih Baş (26) tarafından kurtarıldı. 3 gün süren tedavisinin ardından kuş, doğaya salındı.
Bodrum Limanı'nda teknesinin bakım ve onarımını yapan kaptan Fatih Baş, denizde teknelerin arasında çırpınan yavru balabanı fark etti. Baş, kuşu sudan çıkarıp veterinere götürdü. Veteriner Erkan Sözbilen yaralı kuşa müdahale etti, ilaç tedavisi uyguladı. Tedavi sonrası yavru balaban, doğaya bırakıldı. Veteriner Sözbilen, "Yavru balaban muhtemelen bir tekne direğine çarpıp denize düşmüş. Kaptan arkadaşımız buldu getirdi. Geldiğinde ölmek üzereydi. Önce kuruttuk, ardından 3 gün ilaç tedavisi uyguladık. Sonunda hayata döndü ve doğaya salıverdik" dedi.
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