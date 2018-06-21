Limandan 15 ton buğday çalındığı iddiası

Samsun'da, limandan tırla 15 ton buğday çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinin önüne boşaltılmış buğday gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
Tekkeköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde yürüttükleri çalışma sonucu 15 ton buğdayın kentteki limanın deposundan tıra yüklenerek söz konusu yere getirildiğini belirledi.
Hırsızlık şüphesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturmayı yürüten ekipler, şüpheliler Osman İ, Sezgin Ş, Adem D, Gürkan D. ve Ergün İ'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman İ. ve Ergün İ. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
Tır sürücü Tayfun D'nin yakalanması için ise çalışma devam ediyor.
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