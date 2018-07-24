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Limandan kaçan angus şehir merkezine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

Limandan kaçan angus şehir merkezine girdi

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan kaçan ve ilçe merkezine giren angus, ekiplerin yoğun kovalamacası sonucu yakalandı.

Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 10 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, deniz yoluyla İskenderun Limanı'na getirildi.

Gemiden indirildiği sırada görevlilerin ellerinden kaçmayı başaran bir angus ilçe merkezine girdi.

İlçe merkezinde araç trafiğini aksatan angus, zabıta ekiplerince bir süre kovalandıktan sonra uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.

Angus, yakalanmasının ardından kamyonete konularak yeniden limana götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Angus hatay iskenderun

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