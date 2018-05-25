HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Limandan kaçan sığır trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

İzmir Limanı'na gelen gemiden kamyonlara nakledilirken kaçan sığır, yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki Bayraklı ilçesinde yakalanabildi - Sığırın trafiği durdurması ve kendisini yakalamak isteyen bir kişiye saldırması cep telefonlarıyla kaydedildi

İZMİR (AA) - İzmir Limanı'nda nakledildiği kamyondan atlayarak kaçan bir sığır, trafiği birbirine kattıktan sonra yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki parkta yakalanabildi.

Alınan bilgiye göre İzmir'e ithal hayvan getiren bir gemiden kamyonlara sevkiyat yapıldığı sırada bir sığır kaçtı. İzmir trafiğinin ana akslarından olan Altınyol'a çıkan sığır nedeniyle trafik bir süre durdu. Yolda bir sığırın koştuğunu görenler şaşkınlık yaşadı.

Sığırı yakalamak için bir kamyonetle peşinden giden görevliler, Bayraklı ilçesindeki Meles Deltası'nda bulunan bir parkta hayvanı kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada sığır, bir görevliye toslayarak yere yuvarladı. Sığır, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Sığırın trafikte araçların arasından geçmesi ve kendisini yakalamaya çalışan görevliye saldırması cep telefonuyla kaydedildi.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiİstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İstanbul ve Kocaeli'de DEAŞ operasyonuİstanbul ve Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dana dana kaçtı Sığır

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sevgilisi bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

Sosyal medyadaki tepkilere Hande Fırat'tan yanıt!

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

İnterpol'ün aradığı cinayet şüphelisi Çorlu'da yakalandı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.