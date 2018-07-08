Limni Gölü Tabiat Parkı'na Arap turist ilgisi

VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, eşsiz doğasıyla Arap turistlerin ilgisini çekiyor.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda bin 700 rakımdaki krater gölü Limni, eşsiz doğasıyla büyülüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2004 yılında "A tipi mesire yeri" statüsüne alınan kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki göle, ulaşım sorununun çözülmesinin ardından yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
Tatil için Karadeniz Bölgesi'ni tercih eden özellikle Suudi Arabistanlı turistlerin önemli uğrak yerlerinden birisi haline gelen gölde Arap turistler, eşsiz doğada gezinerek huzurlu bir ortamda zaman geçirme fırsatı yakalıyor.
Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan gölde, Arap turistler, gölün bulunduğu alanda hizmet veren bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkünde huzurlu ortamın tadını çıkarıyor.
- Hedef 100 bin Arap turist ağırlamak
Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Abdullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limni Gölü'nün eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur vadeden bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.
Turizm sezonunun başlangıcının ramazan ayına denk gelmesi ve sonrasındaki seçimler nedeniyle yaz başında beklenen ziyaretçi sayısıyla karşılaşamadıklarını belirten Eroğlu, seçimlerin ardından ciddi bir ilgi gördüklerini vurguladı.
Eroğlu, geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ağırladıklarını ifade ederek "Bu yıl beklentimiz 250 bin turist. Rezervasyon ve taleplerden yoğun bir yaz dönemi geçireceğimizi görüyoruz. Konaklama rezervasyonlarımız yoğun ilgi görüyor." dedi.
Tatil için Doğu Karadeniz'i tercih eden Arap turistlerin son dönemde Limni Gölü'ne olan ilgilerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:
"Arap turistlerin doğaya olan ilgisini biliyoruz. Limni Gölü'nde son dönemde Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Sezon açılışından bu yana yerli turistlerden çok Arap ve özellikle Suudi Arabistanlı turistlerin yoğunlukta olduğu görüyoruz. Acentelerden alınan rezervasyonlara baktığımızda sezonun ilerleyen zamanlarda Suudi Arabistanlı yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Hedefimiz bu sezon en az 100 bin Arap turisti Limni Gölü'nde ağırlamak."
- Suudi Arabistanlılar Limni'yi tercih ediyor
Suudi Arabistan'dan balayı için Türkiye'ye gelen ve Limni Gölü'nü tercih eden Nasır el-Azizi de güvenlik mühendisi olduğunu aktardı.
Türkiye'ye ve Karadeniz'e ilk defa geldiğini belirten el-Azizi, "Harikulade bir yer. Burada olmaktan memnunum. Her şey çok güzel. Burada Türk çayı içiyorum. Güzel havanın tadını çıkarıyorum. Suudi Arabistan'daki arkadaşlarıma burayı mutlaka tavsiye edeceğim. Burada fotoğraflar çekebilirler, doğa, manzaralar harikulade. İnsanlar çok kibar. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.
Suudi Arabistan'dan oğlu Ahmet ile birlikte Limni Gölüne gelen Halife Ahmet de devlet memuru olarak görev yaptığını ve tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini anlattı.
Limni Gölü'nün güzelliği karşısında etkilendiğini dile getiren Ahmet, "Harika bir doğası var. Güzel bir göl var. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden vatandaşların buraya gelmesinin tavsiye ediyorum. Buraya gelecek insanlar şunu bilmeli. Trabzon ve çevresinde çok güzel köyler var. Fiyatlar çok uygun. Her şey çok güzel." değerlendirmesini yaptı.
Riyad'dan gelen Muhdil Muud ise tatil için Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyledi.
Doğa karşısında etkilendiğini dile getiren Muud, arkadaşlarına yaz tatilinde Limni Gölü'ne gelmelerini tavsiye edeceğini sözlerine ekledi.
Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemi
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili yeni gelişme! Operasyon başladı, kurtarılıyorlar
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Okuyucu Yorumları 0 yorum