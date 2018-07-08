Limni Gölü Tabiat Parkı'na Arap turist ilgisi

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Abdullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limni Gölü'nün eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur vadeden bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan gölde, Arap turistler, gölün bulunduğu alanda hizmet veren bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkünde huzurlu ortamın tadını çıkarıyor.

Tatil için Karadeniz Bölgesi'ni tercih eden özellikle Suudi Arabistanlı turistlerin önemli uğrak yerlerinden birisi haline gelen gölde Arap turistler, eşsiz doğada gezinerek huzurlu bir ortamda zaman geçirme fırsatı yakalıyor.

Turizm sezonunun başlangıcının ramazan ayına denk gelmesi ve sonrasındaki seçimler nedeniyle yaz başında beklenen ziyaretçi sayısıyla karşılaşamadıklarını belirten Eroğlu, seçimlerin ardından ciddi bir ilgi gördüklerini vurguladı.

Eroğlu, geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ağırladıklarını ifade ederek "Bu yıl beklentimiz 250 bin turist. Rezervasyon ve taleplerden yoğun bir yaz dönemi geçireceğimizi görüyoruz. Konaklama rezervasyonlarımız yoğun ilgi görüyor." dedi.

Tatil için Doğu Karadeniz'i tercih eden Arap turistlerin son dönemde Limni Gölü'ne olan ilgilerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Arap turistlerin doğaya olan ilgisini biliyoruz. Limni Gölü'nde son dönemde Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Sezon açılışından bu yana yerli turistlerden çok Arap ve özellikle Suudi Arabistanlı turistlerin yoğunlukta olduğu görüyoruz. Acentelerden alınan rezervasyonlara baktığımızda sezonun ilerleyen zamanlarda Suudi Arabistanlı yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Hedefimiz bu sezon en az 100 bin Arap turisti Limni Gölü'nde ağırlamak."