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Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı tabiat parkına giden yolun açılmasıyla birlikte Limni Gölü'ne gelen ziyaretçiler, ilkbahar olmasına rağmen kalınlığı 20 santimetreyi bulan karın tadını çıkardı - TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gürkök: - "Uzungöl ne ise Limni de aynı"

Doğu Karadeniz'in alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, ilkbahara rağmen karlı görüntüsüyle büyülüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan, Trabzon ve Gümüşhane kent merkezlerine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2004 yılında "A tipi mesire yeri" statüsüne alındı.

Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip göle giden yolun açılmasının ardından bazı doğaseverler hafta sonunu Limni'de değerlendirdi.

İlkbahara rağmen yüzeyinde kar tabakası olan Limni Gölü'nün çevresinde ise kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buluyor.

Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkında konuklar için bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkü bulunuyor.

Seyahat acentelerinin temsilcileriyle Limni Gölü Tabiat Parkı'na gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, Limni Gölü'ne olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Gölde nisan ayı başında kar ve güneşin bir arada olduğuna dikkati çeken Gürkök, şunları kaydetti:

"Uzungöl ne ise Limni de aynı. Uzungöl'ün bu halini ve geçmişini bir mukayese edersek yapılan binalarla beraber o doğal güzelliği kaybolma yolunda. Diyorum ki aynı şeyleri Limni'de aman aman yapmayalım. En önemli şey korumak. Trabzon'da Uzungöl bir marka haline geldi. Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Limni şimdilik daha fazla tanınmıyor, bilinmiyor. İleride Limni gölünde potansiyelin artacağına inanıyorum."

- "Herkesi huzura davet ediyoruz"

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu da geçen yıl tabiat parkında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarına işaret ederek, bu yılki hedeflerinin geçen yılı en az ikiye katlamak olduğunu ifade etti.

İlkbahar olmasına rağmen misafirlerinin Limni'de kartopu oynayabildiğini belirten Eroğlu, "Güneşli bir havada karlı kameriyelerin içerisinde semaver çayını yudumlayabiliyor. Limni Gölü huzur dolu bir yer. Huzur, doğa, çam ağaçları, rüzgar sesi, kuş sesleri... Herkesi huzura davet ediyoruz." dedi.

Bursa'dan ailesiyle Limni Gölü'ne gelen Muharrem Öner de ilk defa geldiği göle hayran kaldığını söyledi.

"Bizim Uludağımız var ama buralar daha yeşil, güzel, el değmemiş, bakir yerler." ifadesini kullanan Öner, "Gölü de buz tutmuş haliyle gördük. Beni en çok etkileyen tabiat ve yeşillik oldu. Tabiatı çok seviyorum. Nisan ayında kar topu oynamak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kar Limni Gölü

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