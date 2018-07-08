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Limon satarak Türkiye turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Bisikletiyle memleketi Elazığ'dan Türkiye turuna çıkan Durukan Yıldırım, turunun masraflarını gezdiği şehirlerde sattığı limonlardan karşılıyor - Sattığı limonun bir kısmını sermaye yapan diğer bölümünü ise giderleri için kullanan bisikletli maceraperest, Türkiye'yi dolaşmak istiyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Durukan Yıldırım, turunun masraflarını gezdiği şehirlerde sattığı limonlardan edindiği kazançla karşılıyor. Sattığı limonun bir kısmını sermaye yapan diğer kısmını ise giderleri için kullanan Yıldırım, Türkiye'yi dolaşmak istiyor.

Baba ocağı Elazığ'dan 1 ay önce bisikletle yolculuğa başlayan 26 yaşındaki Durukan Yıldırım, 10 gün önce İstanbul'a ulaştı. İstanbul'un ardından Tekirdağ ve Kırklareli'yi dolaşarak Edirne'ye gelen Durukan, Selimiye Meydanı'nda bisikletinin sepetindeki limonları satıp Çanakkale yolculuğu için para biriktirmeye başladı.

Meydanların yanı sıra lokantalara da limon satarak gezgin ruhunun sürüklediği yerlere gidebilmeyi hedefleyen Durukan Yıldırım, Türkiye turu sonrası bisikletle dünya turu hedefliyor. Turun sorunsuz sürdüğünü belirten Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu ama güzel bir gezi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye turu kapsamında bir aydır pedal çevirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu geziyi limon satarak yapıyorum. Gittiğim yerlerde lokanta ve benzeri yerlere limon satıyorum. Onlar da sağ olsun bana destek çıkıyorlar. Hem bana destek amaçlı hem de onlar ihtiyaçlarını karşılıyor.Bu şekilde Türkiye'yi gezmeye çalışıyorum. Elazığ'dan yola çıktım. Bir aydan beri geziyorum. Bir belgeselde izlemiştim insanlar bisikletleriyle Türkiye turu yapıyordu. Ben de kendime bunu yapabilir miyim? diye sordum.
Daha sonra tura çıkmaya kadar verdim ve şu anda Türkiye'yi geziyorum. Buradan da güneye ineceğim, Çanakkale, İzmir, Aydın'ı gezeceğim. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Gezimi bisikletle yapıyorum. Bazen zorlanıyorum ama çok zevkli oluyor."

- Edirneliler destek oldu

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Derneği Başkanı Bahri Dinar da Türkiye turuna çıkan Yıldırım'a Edirne'den küçük de olsa katkı vermek istediğini belirtti.

Çıktığı yolculukta Yıldırım'a başarı dileyen Dinar, "Arkadaşımız Elazığ'dan yola çıkmış. Çok zorlu bir yolculuk. Havalar sıcak bisikletle yolculuk yapıyor. Bu yolculuğu da bir şeyler satarak gerçekleştiriyor. Biz de onu gördük, işletmemize geldi. Ona destek olduk ve limonlarını satın aldık. Ona iyi yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'dan limon satın alarak destek olan Tahsin İnce de "Bu sıcak havada bu adamın emeğine katkıda bulunmak istedim. Türkiye'yi gezdiğini öğrendim. Ona yardımcı olmak için limon aldım. Ona iyi yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirmek için bisikletiyle yola çıkan Yıldırım, turunu Elazığ'da tamamlamayı hedefliyor.

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