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Lise, kendi elektriğini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı yenilenebilir enerji projesi ile okulun çatısına kurulan güneş panelleri ve rüzgar gülü sayesinde okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor.

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA) MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı yenilenebilir enerji projesi ile okulun çatısına kurulan güneş panelleri ve rüzgar gülü sayesinde okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, hayata geçirdikleri proje ile okulun aylık elektrik faturasının 10 bin liradan 5 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, 2013 yılında 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı' kapsamında proje hazırlayarak DAKA'ya sundu. Projenin onaylanmasının ardından okulun çatısına 240 güneş paneli kuruldu ve 60 kilowat elektrik üretilmeye başlandı. Panellerin bakımını da öğrenciler yapıyor. Projeden sonra elektrik faturalarının 10 bin liradan 5 bin liraya kadar düştüğünü hatırmatan Erliğ şöyle konuştu: "2013 yılında yüzde 75'i Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan, yüzde 25'i İl Özel İdaresi tarafından desteklenen projeyi hayata geçirdik. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize laboratuar kurarak bu alanda eğitim vermek amacıyla hayata geçirildi. Projeyi kurduktan sonra elektrik faturamız yarı yarıya düştü. Bu da okulumuza yılda 60 bin TL girdi demek. Burada 240 panelimiz var ve 60 kilowat elektrik üretiliyor."

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