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Lise öğrencileri ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Orman Bölge Müdürlüğü Paşapınar ağaç dikim alanında 200 ağaç diktiler.Okul Müdürü Osman Coşkun, Lise birinci sınıf öğrencileriyle söz konusu etkinliği yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimin her biri en az bir ağaç dikti.

Lise öğrencileri ağaç dikti

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Orman Bölge Müdürlüğü Paşapınar ağaç dikim alanında 200 ağaç diktiler.
Okul Müdürü Osman Coşkun, Lise birinci sınıf öğrencileriyle söz konusu etkinliği yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimin her biri en az bir ağaç dikti. Ağaç sevgisi bu şekilde yeni nesile anlatılabilir” diye konuştu.

Lise öğrencileri ağaç dikti

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