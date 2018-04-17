Lise öğrencileri ağaç dikti

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri Orman Bölge Müdürlüğü Paşapınar ağaç dikim alanında 200 ağaç diktiler.

Okul Müdürü Osman Coşkun, Lise birinci sınıf öğrencileriyle söz konusu etkinliği yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimin her biri en az bir ağaç dikti. Ağaç sevgisi bu şekilde yeni nesile anlatılabilir” diye konuştu.