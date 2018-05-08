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Lise öğrencileri hibrit otomobil üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencileri, yerli imkanlarla "Hibro" adı verilen hibrit otomobil yaptı - Motorlu Araçlar Bölümü Alan Şefi Yılmaz: - "Teknik lise olmamızın avantajıyla aracın birçok parçasını elde imal ettik. Aracımız, 3 kademeli şarj sağlıyor"

Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencileri, yerli imkanlarla "Hibro" adı verilen hibrit otomobil üretti.

Okulda Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 1. Motorlu Araçlar Bahar Şenliği ve Mesleki Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, otomobil sektörü temsilcilerine teşekkür ederek, "Trabzon'da tek olan bu okulumuzun ana eleman karşılaması noktasında sektörde öncü olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Motorlu Araçlar Bölümü Alan Şefi Kahraman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yerli otomobil yapma isteği üzerine, hibrit araç konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, yaklaşık 5 ay önce aracın yapımına başladıklarını belirterek "Teknik lise olmamızın avantajıyla aracın birçok parçasını elde imal ettik. Aracımız, 3 kademeli şarj sağlıyor. Hem güneş enerjisi, akü ve elektrikle şarj yapılabiliyor. Hız sınırı ortalama 80 kilometre, bu hızla 200 kilometre menzil yapabiliyor." diye konuştu.

Okula teknik ve ekonomik anlamda sponsor desteği beklediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Projemiz geliştirilmeye uygun bir otomobil, daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Motor bölümünden 11 öğrencilerimizle birlikte bu projede gece gündüz demeden çalıştık. Aracımızın özellikleri katılımcılar tarafından daha net görülmesi amacıyla etrafını kapatmadık. Tamamen ekonominin ve sektörün gelişmesine yönelik bir çalışma yaptık."

Okulun motor bölümü öğrencilerinden Eren Tosun da hurda bir aracın çalışan malzemelerini kullanarak hibrit otomobili yaptıklarını söyledi.

Tosun, araç çalıştığında çok duygulandığını ifade ederek "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İmkanlar doğrultusunda boyasını, şasesini yaptık. Ayrıca vites kolunu da tahtadan yaptık. Yaklaşık 10 bin harcadık." dedi.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu fuarda, öğrenciler araçları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

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